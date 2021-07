Kahekordne olümpiavõitja Svetlana Tširkova-Lozovaja: „Selle medali sees on väga palju Heleni tööd.“ 

Naiste medalivõidud on võrreldes meestega jäänud Eestis harvaks. Kullale ongi olümpial jõudnud vaid Tširkova, Salumäe ja talvel ka Kristina Šmigun-Vähi. Ainus olümpihõbe on rännanud Šmigun-Vähi kaela. Eesti naiste pronksisaldo avas nüüd just epeevehkleja Lehis. Tširkova-Lozovaja jaoks on aga veelgi tähtsam, et medal tuli just vehklemisele, sest ta on suure osa oma elust pühendanud Eesti epee arendamisele.