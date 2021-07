Tänaku sõnul tasus Rally Estonia katkestamise järel gaasi surumine ära: „Võib öelda, et leidsime midagi.“

Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks lõppes kodusel Rally Estonial kõrge koha jahtimine juba neljandal kiiruskatsel. Laupäeval naasid mehed rajale ja võitsid alles jäänud 15 kiiruskatsest koguni kümme. Nüüd selgitas Tänak, miks ta jätkas niivõrd isukalt gaasi tallamist, kuigi reaalselt oli võimalik jahtida punkte vaid viimaselt kiiruskatselt. Muu hulgas tõdes ta, et kavatseb MM-tiitli eest võidelda seni, kuni see on teoreetiliselt võimalik.