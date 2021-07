Kas taliolümpia naaseb Veerpalu ja Mae või hoopis Šmigun-Vähi medaliradadele? Või jagatakse kulda ja karda Eesti külje all? 

Aastal 2030 võib taliolümpia toimuda kas Vancouveris, Sapporos, Püreneedes või Salt Lake Citys. Vähemalt need paigad on üles näidanud kõige suuremat huvi. Potentsiaalselt võivad kandideerida ka Quebec ja Lviv. Viimane neist on meie vaatevinklist eriti huvitav variant, sest kuigi korraldajalinn asub Ukrainas, siis osa medaleid läheks jagamisele ka Poolas ning Lätis. Meie lõunanaabrite juures Siguldas toimuksid kelgutamise, skeletoni ja bobisõidu võistlused. Sigulda asub näiteks Iklast veidi enam kui saja kilomeetri kaugusel, seega tuleks olümpia peaaegu koju kätte.

Omapärane on, et Vancouver korraldas talimänge alles 2010. aastal, mil seal võitis 10 km vabastiili murdmaasuusatamise hõbemedali Kristina Šmigun-Vähi. Salt Lake City võõrustas olümpiat 2002. aastal ning sealt pärinevad ajaloolised mälestused, kuidas meeste 15 km klassikastiilis murdmaasuusatamises kerkis poodiumi kõrgeimale astmele Andrus Veerpalu ning tema kõrval seisis, pronks kaelas, Jaak Mae. Veerpalu võitis 50 km klassikadistantsil ka hõbeda.

Tulles tagasi 2030. aasta olümpia juurde, siis pikalt peeti kandidaatide seas favoriidiks Jaapani linna Sapporod, kuid ses osas on nüüd õhus suured kahtlused. Jaapan kulutas edasi lükatud Tokyo suvemängudele nii palju raha ja energiat, et ilmselt vaadatakse tulevikuplaanid hoolega üle.

Kui mängu tuli Sapporo, siis otsustasid Salt Lake City korraldajad esialgu, et lükkavad oma avalduse edasi 2034. aastasse, kuid nüüd on nende plaan muutunud. Tokyos teatati äsja, et nad on valmis esialgse idee juurde naasma ning korraldama olümpiat nii ruttu kui võimalik.