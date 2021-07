OLÜMPIABLOGI | Neljapaat jahib öösel kohta medalisõidus, stardis kokku üheksa eestlast 

200 meetri rinnulidistantsil osalev 26aastane Allikvee märkis pärast Eesti meistrivõistlusi, et vorm on parem kui kevadisel pika raja EMil. „Martin on oma karjääri lõpusirgel,“ lausub Liivamägi. „Kui ta suudab Eesti rekordi lähedale ujuda, siis on olümpial käik tema jaoks õnnestunud.“