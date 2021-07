TOKYO PÄEVIK | Praegune olümpiapronks on Rio omast kallim 

Väidetavalt ütlevad vanemad oma lastele, et neil ei ole nende seas lemmikut, aga tegelikult on küll. Seda ma ei oska kommenteerida – lapsi on mul vaid üks. Küll aga kehtib täpselt sama reegel ajakirjanike kajastatud olümpiamedalite kohta. Muidugi on neljapaadi Rio pronks sama tähtis kui Katrina Lehise edu Tokyos. Aga viimane on võrreldamatult armsam.