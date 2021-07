Katrina Lehis toetas ajakirjanike ees nutma puhkenud olümpiavõitjat 

29aastane Sun tunnistas, et viimaste nädalate jooksul pidi ta võitlema dilemmaga: naise isa on raskelt haige ning Sun ei teadnud, kas ta üldse näeb oma isa kunagi uuesti. Olümpiale eelnes koroonakarantiin ning perest eemal oldud aeg venib Tokyo mängude tõttu pikaks. Nüüd on ta individaalne olümpiavõitja ja ees ootab veel teisipäevane naiskonnaturniir. Aeg tiksub armutult. „Emotsioonid käivad üle pea,“ ütles ta pisarate saatel.