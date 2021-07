KAHJU: Raul Must jäi Tokyos võiduta 

Tokyo olümpia sulgpalliturniiril on 14 kolmeliikmelist alagruppi, kust edasi pääseb vaid võitja. Raul Must kaotas N-grupi avamatšis Chen Longile 10 : 21; 9 : 21. „Tase oli nii kõrge, et ma ei saanud viljeleda tavalist mängustiili, kus pall on rohkem mängus. Pidin üpris palju riskima ja seepärast tuli rohkem vigu,“ rääkis Must toonase matši järel Kanal 12 ülekandes.