ÕL TOKYOS | Hullumeelse idee realiseerinud Janika Lõiv: viis aastat tagasi ei uskunud ilmselt keegi, et olümpiale jõuan 

„Viis aastat tagasi ei uskunud ilmselt keegi, et siia jõuan,“ lausus ta mõne päeva eest. „Endale tundub ka veits ulmeline, et olen siin ja olümpia toimub. Kuna stardis on ainult maailma parimad naised, siis see näitab, et olen juba päris suure töö ära teinud ja jõudnud päris kaugele. Aga muidugi unistan sõitmisest esikümnesse. Selleks on vaja natuke õnne ja et saaksin rajaga võimalikult hästi sõbraks.“