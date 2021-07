KURIOOSUM: teisena lõpetanud Hollandi rattur arvas, et ta võitis olümpiakulla 

Van Vleuten kaotas võitjale minut ja viisteist sekundit, pronksi võitis itaallanna Elisa Longo Borghini, kes jäi maha 1.29. Van Vleuten tunnistas pärast finišit, et ta ei teadnud, et Kiesenhofer on tema ees. Rattur polnud siiski liiga löödud. „Olen medaliga rahul, sest see on mu esimene olümpiamedal. Lootsin võita kulda, kuid olen siiski uhke oma Hollandi koondise üle,“ rääkis ta kohalikult meediale.