ÕL TOKYOS | Eesti ujumise ilus pooltund: olümpiadebütandid Zirk ja Jefimova murdsid poolfinaali

„Ausalt öeldes meeldib mulle [olümpial] kõik. Ma ei oodanudki sellist asja. Paar nädalat enne olümpiat sain teada, et ei elagi hotellis, vaid olümpiakülas. Tavaliselt elame suurtel võistlusel, näiteks EMil, hotellis mullis ega saa üldse välja. Olümpiaküla on nii suur, saad igal pool käis, seal on poed ja kõik asjad. Kõige lemmikum on, et söökla on 24/7 avatud. Väga põnev ja lahe on siin olla,“ kõneles ta õhinal.