Teine Eesti ema, kes seisnud olümpiapoodiumil: „Meie kodukeeles on medal Kolvi karikas, nagu oli Pikne McQueenil.“

SANGAR! Katrina Lehis on alles neljas naine ja teine ema, kes võitnud olümpiamedali!

Kui epeevehkleja Katrina Lehis pühapäeva pärastlõunal olümpiaküla pressialale jõuab, võib tema maski tagant paistvast näost välja lugeda väsimust. „Keha ja vaim veel ei saanud aru, et nüüd on aeg maha rahuneda. Väsimus oli tegelikult meeletu, kuid keha ja vaim ei jõudnud järele. Emotsioonid möllasid,“ kirjeldab värske olümpiapronks möödunud ööd. „Väga ei maganud. Kolm tundi sain, see oli täna minu maksimum. Aga ma ei kurda!“