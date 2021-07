KAS SOOME ULMELISE SEERIA LÕPP? Naabrite suurimaks medalilootuseks peetakse USAs sündinud rulalegendi 

Soome kuulub maailma kõige võimsamate spordiriikide sekka. Laskmata end väikesest rahvaarvust segada, on võidetud medalid kõigilt olümpiatelt alates 1908. aastast. Selline seeria on ette näidata veel vaid ühel riigil – Rootsil. Kokku on soomlased koju viinud 144 kulda, 148 hõbedat ja 178 pronksi. Nüüd on aga käsil keerulised ajad, sest pole sugugi võimatu, et ulmeline seeria lõppeb Tokyos.