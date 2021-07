OLÜMPIABLOGI | Säravad debütandid Zirk ja Jefimova hüppavad taas basseini! Stardis kokku viis eestlast 

„Olen väga rahul!“ teatas Zirk kümmekond minutit hiljem Eesti ajakirjanikele. „See, mida plaanisin ja tahtsin soorituseesmärkidest teha, need kõik tulid hästi välja. Olin koguaeg eesotsas. See andis motivatsiooni juurde. Oli väga hea ujumine!“

Jefimova läbis 100 meetrit rinnuli ajaga 1.06,79, mis jääb tema isiklikule rekordile 0,32 sekundiga alla, kuid sellest piisas, et pääseda 14. ajaga esmaspäevasesse poolfinaali. „Päris lahe jah!“ hõikas ta naerulsui. „Aja mõttes ei olnud just kõige parem, aga poolfinaalikohaga olen muidugi väga rahul.“

Sulgpallur Kristin Kuuba kohtub Peruu esireketi Daniela Maciasiga, keda ta tunamullu võitis. „Ta läheb esimest korda olümpiale, noor inimene, naisterahvas,“ arutles Kuuba treener Mart Siliksaar enne olümpiat. „Mis eesmärke me ikka seame? Ainus eesmärk saab olla see, et ta mängiks oma parimat mängu.“ 27. juulil kohtub Kuuba teises alagrupimatšis olümpiaedetabeli kümnenda reketi Busanan Ongbamrungphaniga Taimaalt.