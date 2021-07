ÕL TOKYOS | Ameerika korvpalluri kultuurišokk: Jaapani Netflixis on „Pahad poisid II“! 

Üks huvitavamaid tegelaskujusid USA naiskonnas on A’ja Wilson, mullune WNBA parim mängija ja kolmekordne All-Star. Ning küünlaettevõtja! „Mu ema tuli külla ja ütles, et mu kodus on absurdne kogus küünlaid. Ta pakkus välja, et ma asutaks oma firma. Ja ma vastasin, et tead mis, teen ära,“ rääkis Wilson enne Jaapanisse reisimist antud intervjuus.