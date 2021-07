ÕL TOKYOS | Maailma kõige pisemates ujumispükstes peituvad superatleedid 

Kõhe on vaadata, kui kaks meest tõusevad kümne meetri kõrgusel platvormil kikivarvukile, kannad üle ääre kõlkumas. Üks vale liigutus ja majas on suur pahandus. Aga seda ei juhtu, nad on profid. Oma ala parimad. Napis ujumispükstes mehed sirutavad käed üles nagu sooviks tähtedeni ulatuda, tõmbavad kopsud õhku täis ja viskuvad basseini.