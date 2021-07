ÕL TOKYOS | Eesti ainus judoka olümpial: kui koroona järel treenima hakkasin, siis mõtlesin, et süda lõpetab töö ära 

„Tunne on väga okei, tegime korraliku ettevalmistuse,“ kinnitas Minaškin Eesti ajakirjanikele. „Aga nagu meil öeldakse: tatami näitab, mis tuleb. Proovin maksimumi anda, aga kahjuks midagi garanteerida ei oska – meil on lihtsalt selline spordiala. Ja ka meie kehakaal on väga-väga tasavägine, nii et on tulemas väga tugev võistlus.“