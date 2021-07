ÕL TOKYOS | AJALUGU TULEB LÄHEMALE: Djokovic liigub ulmelise kuldse slämmi kursil! 

Austraalia, Prantsusmaa, Wimbledon, USA – neid tenniseturniire tuntakse suurte slämmidena. Aga tegelik „Suur slämm“ on see, kui õnnestub ühe kalendriaasta jooksul kõik ära võita*. Seda on üksikmängus suutnud kuus sportlast, sealjuures austraallane Rod Laver on sellega saanud hakkama kaks korda. Suurest slämmist on vaid üks tennisesaavutus ülim** – kuldne slämm!