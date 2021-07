Ingrid Puusta jõudis päeva avasõidus esikümnesse 

Esmaspäevastes sõitudes sai Puusta 10. 14. ja 17. koha. Kuue sõidu järel on Puustal koos 67 kohapunkti, millega on kokkuvõttes 15. kohal. Juhib prantslanna Charline Picon 14 kohapunktiga.

Laser klassis on veel käidud kolmel korral, tänastes sõitudes oli Rammo 13. ja 19. Kokkuvõttes on ta 29 kohapunktiga 21. positsioonil, juhtimas on soomlane Kaarle Tapper viie kohapunktiga.