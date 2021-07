GALERII JA OLÜMPIABLOGI | Varahommikul algab vehklejate teine medalijaht, triatleet Kivioja võeti rajalt maha  

Liidrid läksid viimasele ringile ehk neil on sõidetud 35 kilomeetrit. Kuid siiani pole Kivioja aega 30 kilomeetri vaheajapunktist. Tokyos viibiv Mart Treial tõdes, et ta ei näinud, et liidrid eestlannast mööda oleks sõitnud ja ta lubas asja uurida. Näib siiski üsna tõenäoline, et Kivioja võeti rajalt maha, aga see pole veel infosüsteemi jõudnud.