USAs elav endine Eesti ujumisäss: usun, et Zirk ja Jefimova rõõmustavad meid veel väga kaua! 

USAs elav ja töötav Kolukanova on täpselt kursis, et Zirk sai 200 meetri kroolis 1.46,67ga 13. ja Jefimova 100 meetri rinnulidistantsil 1.07,58ga 16. koha. „Üllatunud ma kindlasti ei ole,“ ütleb ta Õhtulehele. „Nende vahvate ujujate etteasted viimasel paaril aastal on „vihjanud„ täpselt sellele, mida nad nüüd teevad – see on fantastiline!“