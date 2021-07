ÕL TOKYOS | GALERII | Triatleet Kivioja ei jõudnud finišisse ega andnud kommentaare 

Eestlannat neli aastat treeninud portugallane Paulo Sousa märkis, et Kivioja on küll aastatega arenenud, kuid maailma tipp on ujumises veel liiga kaugel. „Olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel pole tase nii kõre kui siin. Isegi, kui Kaidi kvalifitseerus, siis tasemevahe on sees. Peame edasi töötama,“ ütles Sousa, kel oli täna võistlustules kokku seitse hoolealust. Neist parimana sai belglanna Valerie Barthelemy 10. koha.