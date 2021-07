ÕL TOKYOS | GALERII | Triatleet Kivioja ei jõudnud finišisse: väga suur ebaõnnestumine, aga tõesti võitlesin lõpuni 

Triatloni start lükkus vihmase ilma ja tugeva tuule tõttu veerand tundi edasi, kuid väikese viivituse järel lasti naised vette. 1500 meetri pikkune ujumisdistants keeraski Kivioja võistluse tuksi, sest ta väljus veest 52. ehk viimasena, liidrist 3.16 hiljem.

Samal teemal Olümpia ÕL TOKYOS | Kaidi Kivioja sukeldub taifuuni eel lahingusse, kus nõrgemad surutakse vee alla Eestlannat neli aastat treeninud portugallane Paulo Sousa märkis, et Kivioja on küll aastatega arenenud, kuid maailma tipp on ujumises veel liiga kaugel. „Olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel pole tase nii kõrge kui siin. Isegi, kui Kaidi kvalifitseerus, siis tasemevahe on sees. Peame edasi töötama,“ ütles Sousa, kel oli täna võistlustules kokku seitse hoolealust. Neist parimana sai belglanna Valerie Barthelemy 10. koha.

Ujumisdistantsi järel rebis teistelt eest seitse naist: britid Georgia Taylor-Brown ja Jessica Learmonth, bermudalanna Flora Duffy, ameeriklanna Katie Zaferes ja Summer Rappaport, sakslanna Laura Lindemann ning Brasiilia atleet Vittoria Lopes.

40 kilomeetri rattasõidus andis liidergrupp kuuma, mistap Rappaport ja Lopes ei suutnud parimate tempos püsida. Kivioja tõusis 25. kilomeetriks tänu mitmele katkestamisele ja egiptlannast möödumisele 46. kohale, kuid 30 kilomeetri vaheajapunkti ta enam ei jõudnud, sest sai juhtgrupilt ringiga ja võeti maha.

„Sellele on raske vastata, mis täpselt juhtus,“ ütles Kivioja mitu tundi pärast võistlust. „Kuskil 800-900 meetri peal olin veel grupiga kontaktis, aga siis läks tempo veel rohkem üles ja ma ei suutnud sellega kaasa minna. Kui vahe tekkis, siis see lihtsalt kärises. Mul polnud enam midagi teha, et seda tagasi teha. Rattas olid tingimused niivõrd rasked, et tuulega üksi võidelda oli väga raske. Kahjuks oli täna väga suur ebaõnnestumine. Ma tõesti võitlesin lõpuni. Muidugi olen väga pettunud, aga loodetavasti saan sellest kiiresti üle ja liigume edasi.“

Liidrid sõitsid üht viiekilomeetrist rattaringi pisut alla kaheksa minuti ja tulid eestlannale iga ringiga 35–45 sekundit lähemale. „Sõitsin terve selle aja hirmuga, et mind võetakse maha. Kui see juhtus, siis see polnud sellel hetkel enam ootamatu,“ sõnas ta.

Kuidas see hetk oli? „Mootorrattur sõitis kõrvale ja ütles, et peatuge – liidrid tulevad. Tegelikult ma juba tagant nägin. Olin selleks sellel hetkel valmis,“ tunnistas Kivioja ja lisas, et loodab lisaks pettumusel võtta olümpiamängudelt ja siia kvalifitseerumise protsessist kaasa ka midagi positiivset ning saada tugevamaks.