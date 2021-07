ÕL TOKYOS | Medalinaiskonna peatreener Kaaberma õnnesoove ei taha: „Vara veel!“ 

Eesti alistas avaringis ehk veerandfinaalis Poola 29 : 26, kuigi oli suure osa matšist tagaajaja rollis. „Olid faasid, kus pihta ei saadud, aga tähtis oli see, et alla ei antud. Eks see esimene kohtumine olümpial ongi selline… Aga tüdrukud oma vaimu ja klassiga said Poolast jagu. Poola oli päris kõva pähkel,“ hindas Kaaberma.