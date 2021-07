ÕL TOKYOS | VÕRRATULT VAPUSTAVAD VEHKLEJAD! Eesti sai juurde neli olümpiavõitjat! 

Eesti epeenaised tulid Tokyo olümpiamängudele maailma edetabeli seitsmendana. See on turniiri edasist käiku arvestades ülioluline detail. Aga mitte selleks, et aimu saada enda või vastaste tugevusest!

Koroonapandeemia lõi juba ammu maailma spordielu sassi ja seetõttu on viimased poolteist aastat rahvusvahelist vehklemist nähtud ülivähe – sisuliselt on jutt ainult ühest olümpiakohad kindlustanud turniirist. Olümpiamängude eel oli sportlaste vormikõver teadmata, aga varasem tase, selle saavutamiseks laotud krunt küll. Võis eeldada, et kaheksast OM-piletiga naiskonnast on seitsmel (välja jäi Aasiale hoitud koha saanud Hongkong) ikka olemas medališanss.