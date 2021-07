Endine Eesti vehklemisäss naiskonna olümpiakullast: Kaaberma on suutnud kõik tüdrukud ühe mütsi alla tõmmata 

Olümpiamängude eel rääkis Joffe Õhtulehele, et ootab naiskonnalt medalit. „Sisetunne ütles, et nad on väga heas vormis,“ lausub ta nüüd. „Peatreener Kaido Kaaberma viis ettevalmistuse filigraanselt läbi. Ta on suutnud kõik tüdrukud ühe mütsi alla tõmmata. Ebakõlasid pole. Seda on väga tore vaadata, kuidas kõik üksteist toetavad.“

Samal teemal Vehklemine OLÜMPIABLOGI JA GALERII | ELAGU! Eesti epeenelik krooniti olümpiavõitjaks, Lehisele juba teine medal! Joffe rõhutab, et kogu tiim oli ühtlaselt hea. „Katrina Lehis on andekas ja tubli,“ arutleb ta. „Jumal on talle palju andnud. Individuaalturniiril tegi ta vägeva etteaste, võib-olla olid tal võistkonnavõistluse alguses väiksed pinged peal, aga ta läks üha paremasse hoogu ja lõpuks säras täielikult. Julia Beljajeva oli samuti individuaalturniiril tubli ja ta vehkles ka naiskonnas kiiduväärselt. Erika Kirpu tegi oma tööd hästi ja Irina Embrich oskas vana kalana kasulikult tegutseda. Mul on emotsioonid nii kõrgel, et ei suuda võib-olla kõike päris objektiivselt hinnata.“