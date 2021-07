Olümpiamängudel vehklemiskoondisest välja jäänud Kristina Kuusk naiskonna kuldmedalist: muud võimalust polnudki! 

Naiste paremikku on aastaid kuulunud ka seekord koondisest välja jäänud Kristina Kuusk, kellel on ette näidata omajagu medaleid. Naiskonna eest on ta OMilt teeninud 2016. aasta Rio de Janeiro mängude neljanda koha, 2016. ja 2013. aastal on ta tulnud Euroopa meistriks ning 2012. ja 2018. aastal teeninud pronksi, 2017. aastal saanud kaela rahvustiimiga maailmameistriväärilised medalid ning 2014. viinud koju MMi hõbeda.