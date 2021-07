GALERII | Henn: kordusest tundus, et Zenjov polnud suluseisus. Legia värava autor: nüüd saab jälle PlayStationit mängida!  

Lopes lisas treeneriga nalja visates, et neil oli enne mängu kokkulepe, et enne matši ei tohi mehed PlayStationiga mängida, kuid edasipääsu korral on see taas lubatud. „Selline oli kokkulepe enne mängu! Peame keskenduma matšile ja mängijatena tahame alati teha midagi teistmoodi. See aitas meie puhul kaasa sellele, et me ei keskendunud liiga palju mängule,“ muljetas Lopes.

Flora peatreener Jürgen Henn nentis, et nappi allajäämist on raske alla neelata, kuid selles ei mängi suurt rolli see, kas Zenjovi värav oli määrustepärane või mitte. „Seda tulemust on raske vastu võtta, sest olime lähedal. Otsustavaks faktoriks oli see, et Legial oli parem klass. Nad ei näidanud seda täna selgelt väljakul, aga kasutasid oma võimalused ära ja meie mitte,“ nentis Henn.

„Nägin selle (Zenjovi tabamuse) kordust ja nende salvestiste järgi tundus, et mängijad olid samal joonel ning polnud suluseisu. Kui see oleks lugenud, oleks mäng olnud hoopis teistmoodi, sest see oli kohtumise otsustav hetk. Aga hetkel ei ole erinev tunne sellest, kui oleksime kaotanud määrustepäraselt. Võib-olla tekib see tunne homme... Eks me olime lähemal, kui lihtsalt kaotades. Meil oli värav, mille lõime sinna fännidepoolsele tribüünile ja kindlasti oli kahe mängu kokkuvõttes valus, kuidas kaotasime,“ lisas ta.

Flora loots sõnas kohtumise kokkuvõtteks, et nende mänguplaan siiski toimis.

Varasemalt Legia ridades pallinud Henrik Ojamaa nentis, et oli kahju kaotada kaks nii võrdset mängu. „Aga saame siit kaasa võtta julguse, et need olid väga võrdsed matšid. Täna jälgisime väljakul oma plaani ja olime teisel poolajal valmis võtma rohkem riske. Kõige rohkem on kahju sellest, et enne (Flora äravõetud väravat) oli meil 10-15 minuti pikkune väga hea periood ja eelis, kõik läks hästi,“ muljetas Ojamaa. „Väljakul olles tundsin, et selle kohtumise esimene värav saab olema väga tähtis. Kui oleksime läinud juhtima, oleks võinud olla hoopis teine mäng.“

Zenjovi värava kohta nentis kogenud ründaja, et tagantjärele enam ei loe, kas see oli reeglitepärane või mitte. „Keegi enam midagi muutma ei hakka. Selline on jalgpall. Nagu enne ütlesin: meil oli enne seda 10-15 minutit väga hea minek ja kui see oleks kulmineerunud väravaga, oleks see olnud totaalselt teistsugune mäng ja tekitanud vastastele äreva mängu. Riietusruumis olime praegu kurvad, aga loodame, et see õnn tuleb meile hooaja jooksul teistpidi tagasi ja loodetavasti mitte väga kauges tulevikus,“ vihjas Ojamaa Euroopa liigale.

Kuivõrd meie koondise ründeäss on varem Legia ridadesse kuulunud, olid matšid Legiaga tema jaoks ilmselt teistsuguse tähendusega kui teistele Flora meestele. Kas ja kuidas oleks Ojamaa tähistanud, kui tal oleks õnnestunud Poola tippklubi vastu skoorida? „Eks oleksin emotsiooni pealt fännidega tähistanud, sest täna oli meid väga palju inimesi toetamas ja see oleks olnud tore moment, mida nendega jagada, aga see ei olnud midagi, millele enne mõtlesin. Kahju, et meil ei õnnestunud täna tuua veel paremat emotsiooni neile, kes tulid meile kaasa elama, aga kõik nägid, et jätsime endast kõik väljakule ja olime fännide toel võidule lähedal. Aga meie teekond Euroopas pole veel läbi ja loodame palju rahvast näha tribüünidel ka edasistel mängudel,“ lootis Ojamaa.