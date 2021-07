GALERII | Südilt võidelnud Flora langes meistrite liigas konkurentsist. Vastaste värava autor: nüüd saab jälle PlayStationit mängida! Henn: kordusest tundus, et Zenjov polnud suluseisus 

Võõrsil 1 : 2 alistunud Flora ei lasknud koduplatsil külalisi kohe väga hästi mängu sisse, kuid avavaatuse teises pooles muutus Legia kindlamaks. Samas olid mõlemal satsil oma võimalused, kuid need jäeti kasutamata.

Teise poolaja keskel avas Eesti koondis Sergei Zenjovi tabamusest justkui skoori, kuid see vilistati suluseisuks ja nii jäi Eesti klubi väravaarve avamata. Kiire vasturünnakuga lõid hoopis kohe tabamuse külalised ja Legia asus 1 : 0 juhtima. Selle seisuga korduskohtumine lõppeski ja edasi pääses Legia.

Flora koosseis: Matvei Igonen, Michael Lilander, Henrik Pürg, Märten Kuusk, Marco Lukka (74. Ken Kallaste), Markus Poom, Konstantin Vassiljev, Martin Miller, Sergei Zenjov (80. Markus Soomets), Henrik Ojamaa (74. Sten Reinkort), Rauno Sappinen.

Zenjovi väidetavast suluseisust löödud tabamuse kohta ütles Legia peatreener nii: „Ma ei näinud olukorda nii hästi, aga mulle tundus, et see oli suluseis. See oli vastuoluline, aga eks tuleb usaldada kohtunikku.“

Legia loots lisas, et kuigi väljakul oli näha ütlemisi nende väravavahi Artur Boruci ja väljakumängijate vahel, ei tähenda see tiimisiseseid probleeme. „Sellist käitumist ma ootangi. Tal on suur mõju teistele mängijatele ja võin öelda, et meie meeskonnas pole probleeme. Kui ta niimoodi käitus, siis see tähendas, et olukord oli tõsine,“ sõnas Michniewicz.

Kokkuvõttes tänas Michniewicz Florat kohtumise ettevalmistuse ning kohtlemise eest ja soovis meie klubile edu Euroopa liigas. „Eriti soovime edu Konstantin Vassiljevile, keda tunneme hästi. Teame, et ta on fantastiline mängija, kes tundub nagu oleks ta noor mees! Loodetavasti kohtume jalgpallikarjääri jooksul temaga veel,“ tervitas Legia peatreener Flora ja Eesti koondise maestrot.