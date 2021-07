OLÜMPIABLOGI | Eesti neljapaat jäi finaalis viimaseks

Eesti neliku finaalivastasteks on Suurbritannia, Itaalia, Poola, Holland ja Austraalia. „Teleekraanilt nähtud sõitude põhjal on Holland päris hea, suure hüppe on sooritanud Poola,“ rääkis legendaarne sõudetreener Matti Killing Õhtulehele.

Ta jätkas: „Itaalialt oleks oodanud rohkemat. Meie meeste šansid on küllaltki kõrged, kui sõit hakkab neil juba stardist klappima. Loodame, et võistluspaus oli optimaalne. Soovin neile finaaliks julgust, seal ei tohi kedagi pikalt eest ära lasta. Medalisõidus ei anta pärast enam võimalust. Öeldakse, et julge hundi rind on haavleid täis, aga kes ei riski, see šampanjat ei joo! Loodetavasti klapib kolmapäeval meie meestel kõik – siis on ka medali võitmine võimalik.“

Rattaässa Tanel Kangerti jaoks ei kulgenud grupisõit kõige õnnestunumalt, kuid nüüd läheb ta rajale eraldistardis. Mida võiks eelmise etteaste põhjal Kangertilt oodata? „Need on kaks nii erinevat asja,“ selgitas Jaan Kirsipuu. „Üks on kuus ja pool tundi pingutust, teine peaaegu tund. Kusjuures enesetunne võib tänu tänasele (laupäev - toim) paremaks minna, ma loodan. Ta on viimasel ajal pigem vähe võidu sõitnud, nii et ma ei imesta, kui tänane (laupäevane - toim) pingutus teeb head ja nelja päeva pärast on ta natuke uuel tasemel. Kui vaadata stardinimekirja, siis kolm-neli-viis venda on pigem kättesaamatud, sinna ta ei küündi, aga sealt edasi kuni 20. kohani on paberil taseme poolest väga võrdsed vennad. Kohta sealkandis võib loota, aga väga võimatu ennustada, milleks ta võimeline on nelja päeva pärast.“