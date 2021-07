OLÜMPIABLOGI JA GALERII | Eesti neljapaat jäi finaalis viimaseks

Rattaässa Tanel Kangerti jaoks ei kulgenud grupisõit kõige õnnestunumalt, kuid nüüd läheb ta rajale eraldistardis. Mida võiks eelmise etteaste põhjal Kangertilt oodata? „Need on kaks nii erinevat asja,“ selgitas Jaan Kirsipuu. „Üks on kuus ja pool tundi pingutust, teine peaaegu tund. Kusjuures enesetunne võib tänu tänasele (laupäev - toim) paremaks minna, ma loodan. Ta on viimasel ajal pigem vähe võidu sõitnud, nii et ma ei imesta, kui tänane (laupäevane - toim) pingutus teeb head ja nelja päeva pärast on ta natuke uuel tasemel. Kui vaadata stardinimekirja, siis kolm-neli-viis venda on pigem kättesaamatud, sinna ta ei küündi, aga sealt edasi kuni 20. kohani on paberil taseme poolest väga võrdsed vennad. Kohta sealkandis võib loota, aga väga võimatu ennustada, milleks ta võimeline on nelja päeva pärast.“