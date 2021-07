Värske korvpallikoondislane Carlos Jürgens vahele jäänud hooaegadest: „Ütlen ausalt – need ajad olid väga rasked.“ 

„Teekond oli raske, sest viimase viie aasta jooksul olen mänginud kokku kolm hooaega. Ühe aasta olin vigastustega väljas ja ühel redshirt-staatusega (ta osales täismahus treeningutel ja oli osa meeskonnast, kuid mängida ei tohtinud – E. K.). Korvpalli praktiline osa on alles nüüd tulnud. Üks asi on treeningul vuramine, teine on publiku ees pallimine, kus on kohtunikud ja pead meeskonnakaaslastega leidma keemia. Kõik on aega võtnud,“ sedastab Eesti koondisesse kutsutud 22aastane Carlos Jürgens.