ÕL TOKYOS | Püha Lehma viimane liug! Mis saab Eesti tippsõudmisest edasi? 

See, et 42aastane Endrekson tõmbab pikale ja uhkele karjäärile olümpia järel joone alla, pole uudis. Koroonapandeemia venitas seda niigi aasta võrra pikemaks. Ent tuleviku osas jätsid otsad lahti ka 38aastane Raja, 34aastane Taimsoo ja 27aastane Udam.

„Tokyo oli minu unistus juba peale Londonit,“ sõnas Udam, neljapaadi uusim liige. „Ma teadsin, et Riosse ma ilmselt kooli pärast ei lähe, aga Tokyosse tahan. Nüüd on see tehtud ja mul ei ole mingisugust hullu eesmärki, et ma muudkui hakkan laduma. Ma arvan, et võtan endale selle aja, vaatan ette, mida üldse tegema hakkan. Väga palju huvitavaid asju on maailmas, mida teha, ka peale sõudmise. Sõudmine on ülimalt meeldiv tegevus, aga see pole ainukene.“