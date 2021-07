ÕL TOKYOS | Rasmus Mägi: enne Rio olümpiat oli ebakindlus suurem 

Rasmus ise ütles olümpiakülas toimunud pressikonverentsil, et pole nii üksikasjalikult võistluste üle mõtisklenud. „Kõige olulisem on teha enda jooksud kenasti ära ja võtta päev korraga. Meil pole kvalifikatsiooninormi, millega saab poolfinaali ja finaali. Tuleb joosta täpselt nii kiiresti, pigem kiiremini, kui olukord nõuab ja olema valmis mis tahes situatsiooniks. See on kõige olulisem nendel päevadel,“ arutles ta.