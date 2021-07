ÕL TOKYOS | Erika Kirpu oli epeevehklemisest pajatava diplomitöö inspiratsiooniks 

„Kui matši normaalaeg otsa sai, läks asi äkksurma peale. Võit või mitte midagi. Nii et enda peas ma mõtlesin: „Peaksin ründama!““ meenutas Holmes. „Aga jäin kaitsma. Ja kaotasin. Miks ma seda tegin? Ja kas on olemas mingi optimaalne liigutus kahe nõnda olulise vehklemisolukorra vahel?“

Holmes istus arvuti taha ja hakkas videolinti ketrama. Ta tuvastas, et 60 protsendil olukordadest on õige otsus just rünnata. Seepeale lõi ta lihtsa videomängu ning pani seda mängima nii vehklejad kui ka lihtinimesed. „Mul olid erinevad riski ja preemia stsenaariumid, et keelitada inimesi kas siis ründama või kaitsma. Huvitaval kombel mitte-vehklejad ründasid optimaalsel tasemel ja jõudsid selle tasemeni kiiremini kui vehklejad.“