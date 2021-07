JÄRELEVAADATAV | FOTOD | EMOTSIOONID VALLA! Kuldsed olümpiasangarid jõudsid tagasi kodumaale!

Epeenaiskond tõi meile ajaloos 80. olümpiamedali, millest 27 on kuldsed. Viimati kõlas Eesti hümn olümpial 2008. aastal Pekingi kergejõustikustaadionil, kus kulla sära nautis Gerd Kanter, kuni nüüd kordasid saavutust epeenaised.

Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti võitnud kaheksa kulda. Kaks korda on poodiumi kõrgeimail astmel käinud Kristina Šmigun-Vähi ja Andrus Veerpalu. Erika Salumäe võitis oma esimese kulla Nõukogude liidu värvides, teise aga juba Eesti lipu all, mis tõmmati Barcelonas vardasse tagurpidi. Kui lisada siia nimistusse ka Erki Noole 2000. aasta triumf kümnevõistluses, siis ongi taasisesevunud riigi kullad ette loetud.