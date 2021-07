TOKYO PÄEVIK | Hetk, mil hing jääb kinni ja silm läheb vastuvaidlematult märjaks 

Need on olümpiavõitjate pisarad, aga silmad valgusid märjaks ka epeenaiste triumfi tribüünilt jälginud eestlastel.

Näha oma silmaga, kuidas Eesti sportlased tulevad olümpiavõitjaks… See on midagi erakordselt liigutavat! See on hetk, mil hing jääb kinni ja silm läheb vastuvaidlematult märjaks nagu koroonapulgaga ninna saades. Oli õnn, au ja privileeg viibida teisipäeval Makuhari vehklemishallis ja nautida, kuidas nelja tubli Eesti naise elu muutus igaveseks.