Prantsusmaa ja Austraalia jätkavad täiseduga, USA purustas Iraani 

Seekord mingit põnevust ei tekkinudki, sest juba avaveerandi panid ameeriklased kinni 28 : 12 ning laias laastus harjutas USA lihtsalt kokkumängu, et turniiri käigus edasisi apse vältida. Damian Lillard viskas 21, Devin Booker 16, Jayson Tatum 14 ja Zach Lavine 13 punkti. Iraani resultatiivseimad olid 14 silma kogunud Mohammad Jamshidijafarabadi ja Hamed Haddadi.

Samas alagrupis teenis teise võidu Prantsusmaa. Kui avamängus alistati just USA, siis seekord käis nende jõud 97 : 77 üle Tšehhist. Evan Fournier säras 21 punktiga, Nando de Colo lisas prantslaste saldosse 17 silma ja kaheksa resultatiivset söötu. Tšehhi resultatiivseim oli 18 punkti visanud Ondrej Balvin.

Palli mängiti ka B-alagrupis, kus seis on igati põnev. Avakohtumises Itaaliale kaotanud Saksamaa võitis 99 : 92 Nigeeriat. Aafrika satsil on nüüd kirjas kaks kaotust ning neil on viimasest voorust vaja võitu Itaalia üle. Saapamaa ise jäi täna 83 : 86 alla Austraaliale, kes tõusis ühtlasi tabeli tippu.