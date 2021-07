OLÜMPIABLOGI | Pöidlad pihku: stardis on viis eestlast! 

28aastase Lkhagvasürengiini auhinnakapis on kaks maailmameistrivõistluste pronksi aastatest 2015 ja 2018. Ka Aasia mängudel on ta saavutanud kaks kolmandat kohta. Minaškinil on omakorda ette näidata pronksmedal 2016. aasta Euroopa tšempionaadilt. Selle matši võitjat ootab kaheksandikfinaalis Iisraeli mees Pater Paltchik, kes krooniti 2020. aastal Euroopa meistriks.