PAHANDUS: Teivashüppe maailmameister andis positiivse koroonaproovi, 63 Austraalia sportlast suunati isolatsiooni 

2017. ja 2019. aasta kergejõustiku MMil kulla ning 2016. aastal Rio de Janeiros olümpiahõbeda võitnud Sam Kendricks oli kindel medalisoosik ka tänavu, sest ameeriklane hoidis tulemusega 5.92 maailma edetabelis teist kohta. 28aastase sportlase treenerist isa kinnitas, et võsuke tunneb end hästi ja haigussümptomeid tal pole.

„Kohalike reeglite ja protokollidega kooskõlas viidi ta hotelli isolatsiooni,“ teatas Ameerika Ühendriikide olümpia- ja paraolümpiakomitee (USOPC). „Sam on USA meeskonna uskumatu ja edukas liige, keda jäädakse igatsema. Austusest tema privaatsuse vastu ei saa me praegu rohkem teavet anda.“

Kendricksi positiivne proov mõjutas ka teisi koondisi. BBC teatel suunati ameeriklasega kokku puutunud sportlased oma tubadesse isolatsiooni ja asi puudutab mitut riiki. Eriti kõva paugu said Austraalia kergejõustiklased. Sealne olümpiakomitee tõdes, et luku taga on 63 nende koondislast.