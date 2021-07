Rasmus Mägi sai teada reedese eeljooksu vastased 

Tänavuse hooaja tulemuste põhjal on Mägi eeljooksu kiireim mees Ameerika esindaja Benjamin, kelle hooaja tippmark on 46,83. Ühtlasti on see ameeriklase isiklik rekord. Mägi hooaja parim tulemus on 48,49 ja see teeb temast paberil oma eeljooksu kiiruselt teise mehe.