ÕL TOKYOS | Ingrid Puusta: võimed jäid realiseerimata, aga ei taha masenduses ja kurb olla 

„Tore on ikka olümpial osaleda, see vaim on väga tore,“ sõnas ta mõni tund pärast olümpiaregatti Õhtulehele. „Võistelda mulle väga meeldib. Eks sportlasena natuke teeb ikka haiget, et ei suutnud võimeid sel korral ära realiseerida. Mul oli hea hooaeg. Tunnen, et võimetelt võinuksin olla ka esikümnes, aga lihtsalt polnud hea võistlus. Mis seal ikka. Ei taha masenduses ja kurb olla. 16. koht pole hull, vaid keskmine tulemus.“