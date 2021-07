KOMMENTAAR | Epeenaiste kuldne kogemus, millest peaks õppima kõik (vihased) eestimaalased – eriti poliitikud 

Endine vehklemisäss Boris Joffe ütles pärast Eesti naiskonna triumfi Õhtulehele, et Kaaberma on suutnud kõik tüdrukud ühe mütsi alla tõmmata. „Ebakõlasid pole,“ lausus 1974. aasta MMil nii individuaalselt kui ka meeskondlikult viiendaks tulnud suurmeister. „Seda on väga tore vaadata, kuidas kõik üksteist toetavad.“