Jaapan pusis, aga taas üle saja punkti visanud Sloveenia võttis oma 

Esimeses mängus 118 : 100 Argentinat võitnud sloveenlased suutsid avaveerandil juhtima minna, kuid kodutiim Jaapan püsis neil tublilt kannul ja nii oli Sloveenia edu esimese kümne minuti järel 29 : 23. Teise veerandaja lõpuks venitasid sloveenid oma edu 12 punkti peale, kui asusid ette skooriga 53 : 41. Kolmandal vaatusel hakati üha rohkem minema oma teed ja enne viimast veerandaega olid Sloveenia edunumbrid 80 : 64. Rohkemaks jaapanlastel jõudu polnud ja viimased kümme minutit olid juba sloveenide päralt – viimane veerandaeg võideti 36 : 17 ja kogu kohtumine 116 : 81.

Sloveenia on kahe mängu järel C-alagrupi liidriks ja seni on nad kokku visanud muljetavaldavad 234 punkti. Alagrupi üldseis saab selgeks täna õhtuks, kui omavahelise kohtumise peavad ära Hispaania ja Argentina.

Teises kahes alagrupis on kõik tiimid kaks mängu ära pidanud. A-alagruppi juhib kahe võidu ja nelja punktiga Prantsusmaa, neile järgneb ühe võidu ja ja kaotuse teeninud USA. Sarnaselt ameeriklastele on tšehhidel kirjas kolm silma, alagrupi viimaseks on kahe punktiga Iraan.