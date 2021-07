Sõudeliidu president Rein Kilk usub, et Püha Lehm pole veel tilgatumalt tühjaks lüpstud

Kas Püha Lehma viimane ponnistus? Sõudeliidu president Rein Kilk loodab siiski, et Kaspar Taimsoo (paremalt), Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Jüri-Mikk Udam teevad vähemalt järgmise aasta MMi veel kaasa.

2005. aastal jõudis Eesti paarisaeruline neljapaat tiitlivõistlustel esmakordselt medalile, kui Jüri Jaanson, Leonid Gulov, Tõnu Endrekson ja Andrei Jämsä sõudsid end Jaapnis Kaizus toimunud MMil pronksile. Seejärel on vahepeal Püha Lehma hellitava tiitli teeninud neljapaat võitnud suurvõistlustelt veel üheksa medalit, kuid Tokyo olümpial jäädi kuuendaks. See sundis spordisõpru kujundlikult küsima: kas Püha Lehma medaleid puistanud udar on nüüd lõplikult tühi?