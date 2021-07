TOKYO PÄEVIK | Naabrid on Eesti peale natukene kadedad 

Pyeongchangi taliolümpia ajal üritasin sporditoimetuse kolleegidele selgitada enda filosoofiat meie Balti naabrite kohta: Leedu toetamine on alati okei, Läti puhul peaaegu mitte kunagi – nad on ikkagi liiga lähedased naabrid, kelle edu tuhmistab meie sära. Ainsaks erandiks on meeste kahekelk, sest on natukene naljakas, kui intiimselt vennad Sicsid peavad mäest alla tuhisema.