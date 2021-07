Shaunae Miller-Uibo asub Tokyos püüdma kuldset duublit 

Kui 200 m jooksus on tänavu konkurents ülitihe — hooaja edetabelit juhib kõigi aegade teise tulemuse 21.61ga ameeriklanna Gabrielle Thomas ning Miller-Uibo on 22,03ga alles kaheksas —, siis 400 m distantsil on tase nõrgem. Kõrvale jäävad nii 18aastane Christine Mboma, kes on tänavu saanud kirja 48,54, kui ka Doha maailmameister Salwa Eid Naser (isiklik rekord 48,14). Miller-Uibo hooaja tippmark on 49,08, isiklik rekord aga 48,37. Suurimat konkurentsi pakuvad talle ilmselt jamaicalanna Stephanie Ann McPherson (hooaja parim 49,61) ja legendaarne Allyson Felix (50,02).