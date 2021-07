GALERII | Tartlased tervitasid tagasi kodulinna saabunud olümpiasangarit 

Õigupoolest on meie võidukast epeenaiskonnast lausa pooled sirgunud vehklejaks Tartus, kuid Beljajeva, Katrina Lehise ja Irina Embrichi kõrval kulla kaela saanud Erika Kirpu neljapäevasel vastuvõtul kahjuks osaleda ei saanud. Ehkki meie vehklemise raskuskese kipub traditsiooniliselt jääma pigem Haapsallu ja Tallinnasse, on tartlaste suur roll olümpiavõitu üpriski märgiline, sest sportliku vehklemisega – ehk jättes kõrvale muistse vabadusvõitluse ajad, mil ugalaste, sakalaste ja teiste vahvate Eestimaa sõdalaste vahedat mõõgatera said maitsta mitmedki ristirüütlid, liivlastest ja latgalitest rääkimata – tehti algust just nimelt Tartus, 1908. aastal klubis Aberg.

„Kõige raskem aeg oli see aasta eelmisest kevadest selle kevadeni, sest kuni märti lõpuni me ei teadnud, kas pääseme olümpiale või mitte – põhimõtteliselt tegime kogu aasta trenni lihtsalt selle mõttega, et me veel ei tea, kas oleme üldse olümpial või mitte,“ rääkis Beljajeva vastuvõtul. „Lihtsalt pühendusime ja tegime oma treenerite abiga tööd kogu südamega ja lõpuks tasus see ära – me saime selle olümpiapileti ning olümpiakuld on meie kaelas ja Eestis!“