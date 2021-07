OTSEBLOGI | Eesti kütab Islandile sauna, Veesaar alustas koondisekarjääri võimsa pealtpanekuga 

„Meil on kaks-kolm uut liikumist nii rünnakul, kui kaitses, mida tahame mängusituatsioonis proovida. Kui me vaatame kandidaatide nimekirja, siis meil on mängujuhi positsioonilt puudu Kullamäe, Sokk, Kriisa ja Post. Laane kõrval on nüüd võimalus noorematel mängijatel end tõestada,“ kommenteeris Toijala, kelle sõnul on eesolevad mängud olulised ka Maik-Kalev Kotsari ja Kristjan Kitsingu jaoks.