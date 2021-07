Ott Tänak: annan endast tulevastel rallidel parima, kuid tiitlist pole mõtet rääkida 

Autoralli MM-sarja hooaja lõpuni on veel viis etappi, mis tähendab, et maksimaalselt on võimalik koguda veel 150 punkti. Tunamullune maailmameister Ott Tänak, kelle käimasolev aasta on olnud täis ebaõnnestumisi, tänavu enam individuaalsele tiitlile ei mõtle, kuid alla anda ta veel ei kavatse. Hyundail on veel võimalik tulla maailmameistriks meeskondlikus arvestuses, tõsi, Toyotast jäädakse maha 61 silmaga.