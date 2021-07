OLÜMPIABLOGI | Algas kergejõustik! Rasmus Mägi tuleb starti eeljooksus, võistlustules on ka Karl-Martin Rammo 

Mägi stardib viiendas ehk viimases eeljooksus neljandalt rajalt. Seal on tema tugevamaks konkurendiks ameeriklane Rai Benjamin, kelle nimel on tänavusest aastast kõigi aegade kolmas tulemus 46,83.

29aastase Mägi hooaja tippmark on 48,49 ning ta on tänavu jooksnud igal võistlusel 49 sekundist kiiremini. Tema nimel olev Eesti rekord on 48,40 ning see pärineb 2016. aasta Rio OMi finaalist, kus ta saavutas kuuenda koha.